Agentes da Policia Militar apreenderam, na sexta-feira (dia 12), grande quantidade de drogas em um bambuzal no bairro Roseira, em Barra do Piraí. Os policiais do GAT (Grupo de Ações Táticas) receberam uma denúncia dando conta do material entorpecente no bambuzal e foram até o local verificar a informação. Ninguém foi encontrado, mas, após insistentes buscas, os agentes localizaram em uma moita uma sacola plástica contendo 85 sacolés de maconha e 382 pinos de cocaína. O material foi encaminhado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação PM