A Polícia Federal prendeu, a noite do último sábado (dia 13) uma mulher, em flagrante, no Aeroporto Internacional do Rio, transportando cocaína oculta no forro de sua mala, bem como em seu organismo.

A passageira, natural de Manaus/AM, tentava embarcar com destino a Bangkok, na Tailândia, em voo com conexão em Amsterdã, quando foi surpreendida pelos policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio.

Após a abordagem e a realização do narcoteste, que resultou positivo para a droga oculta no forro da mala, a passageira informou que há cinco dias havia engolido varias cápsulas do entorpecente e que estaria com dores no estômago.

A presa, então, foi encaminhada ao Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde está sendo submetida a procedimentos médicos a fim de expelir as cocaína ingerida. Na manhã de hoje, 15/11, a custodiada foi submetida a tomografia, que constatou que resta apenas uma cápsula a ser expelida.

Após a alta hospitalar, a presa será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

Divulgação PF