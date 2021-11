Com a diferença de 155 votos, a Chapa 2, encabeçada por Carolina Patitucci, venceu a eleição da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Volta Redonda. A votação transcorreu ao longo desta terça-feira (dia 16).

O atual presidente, Rodrygo Monteiro, candidato da Chapa 1, ficou em segundo lugar, com 220 votos. A Chapa 3 recebeu 187 votos.

Trajetória

Eleita com 375 votos (46,37% dos votos válidos), Carolina Patitucci foi presidente da OAB Mulher em Volta Redonda e o seu primeiro feito a frente a comissão foi conquistar a vaga para as advogadas gestantes no fórum e a não obrigação de passar pelos detectores de metais, cumprindo assim as prerrogativas da mulher advogada, algo que não era respeitado anteriormente.

Também é professora e coordenadora da primeira escola de prerrogativas do Brasil da seccional OAB-RJ e formou mais de 500 delegados em todo Estado, inclusive a comissão de prerrogativas da OAB da cidade.

Foi delegada da CAARJ e no começo da pandemia articulou cestas básicas para os advogados audiencistas ganhando assim a medalha Moema Baptista pelo feito em prol da advocacia no período da covid-19.

Barra Mansa

Em Barra Mansa, Aloizio Perez foi eleito presidente da subseção da OAB local, recebendo 371 votos (60,13% dos válidos). Sandra Cristina Oliveira Veiga ficou em segundo, com 277 votos (36,79%). Brancos e nulos somaram 19 votos.