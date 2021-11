Dois soldados, um de 26 e outro de 24 anos, ficaram feridos em acidente em Volta Redonda após um caminhão do Exército bater na base da Ponte Pequetito Amorim, nesta terça-feira (dia 16). O veículo passava sob a ponte, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Niterói.

A grade do caminhão e a capa do veículo se soltaram e caíram na pista. As vítimas tiveram ferimentos leves (escoriações) e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital São João Batista. O motorista, um cabo do Exército, não me machucou.

O caminhão faz parte do quartel da 11° Batalhão de Polícia do Exército (BPE), na Vila Militar, no Rio. A Ponte Pequetito Amorim possui um aviso informando o limite de altura permitido (2,90 m) no trecho onde ocorreu o acidente.

Com informações e foto do Foco Regional