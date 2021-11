Na última quarta-feira (dia 17), sob um entardecer iluminado pela lua, o Teatro Gacemss reabriu as portas de seu foyer para comemorar as 76 primaveras do Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva.

Um número restrito de convidados, devido ainda às precauções em relação ao Coronavírus, pôde se maravilhar com o reencontro e se emocionar vendo de novo a vida e a Arte pulsarem neste espaço que é o coração da Cultura na nossa cidade. O cenário escolhido foi a entrada do Teatro Gacemss 1 e a calçada do Premium Café.

Música, Artes Plásticas, Teatro e Dança fizeram a noite brilhar e comover. A noite de comemoração teve início com uma apresentação musical, emoldurada pelas obras de arte do acervo do Gacemss. O Diretor Financeiro, Administrativo e de Patrimônio, Ignácio Gesualdi, acompanhado do violonista clássico Matheus Maciel, alegrou os Diretores, Conselheiros, Funcionários e Professores presentes com a música popular brasileira.

Em seguida a professora e diretora da Cia de Teatro Arte em Cena, Stael de Oliveira, há 22 anos no Grêmio, apresentou, na escada do Teatro, seu monólogo No Circo da Vida… O Artista é a Alma da Cena! A intervenção teatral refletiu sobre o artista e suas diversas faces e emocionou a todos. “O GACEMSS é o lugar que nos permite crescer, criar, construir, seguir… Espaço que nos alimenta de Arte e Cultura, mas é o amor envolvido que nos faz ficar. Cresci, me criei, construí. Posso seguir, mas escolho ficar, pois o GACEMSS é o meu LAR!”, disse uma comovida Stael. Na concepção da performance estiveram Beatriz Bastos (na maquiagem), Lucas Guimarães (na iluminação) e o também professor da Cia, Igor Andrade (na sonoplastia).

Para fechar a noite muito especial o Ballet Gacemss fez uma performance artística, também na escada de acesso ao Teatro, preparada exclusivamente como um presente para o Grêmio. “Entre Atos é uma referência às várias gerações que neste palco dançaram, através dos degraus da escada e da beleza que a arte proporciona ao promover o entrelaçar de suas vertentes, através das trajetórias desenvolvidas pelos artistas bailarinos em cena. Entre Atos ao mesmo tempo que conta uma história de amor, companheirismo e cumplicidade, enaltece o que há de mais precioso tanto para o Ballet Gacemss quanto para o GACEMSS: o fazer artístico!” contou, emocionada, Izabel Santos Leal, professora e diretora do Ballet Gacemss, há 26 anos no GACEMSS. Izabel esteve acompanhada dos bailarinos Melissa Lima, Paulo Vitor de Carvalho e Beatriz Vianna.

“Vivemos tempos difíceis com essa pandemia e mesmo assim nos fortalecemos ainda mais para continuarmos nossa trajetória. Os desafios são muitos, mas o entusiasmo e a paixão pela instituição nos fazem crer que tudo vale a pena! Estamos ansiosos para reabrir as portas do nosso GACEMSS e continuarmos a levar alegria, humor, arte e cultura para tornar mais leve tudo que vivemos”, comentou muito esperançosa e feliz a Presidente do GACEMSS, Adriana Laureano Mussel.

Foi uma bela comemoração! Emoção pelo reencontro, pela celebração da vida e pela expectativa de ver novamente a Arte movimentar este gigante e grandioso Grêmio Artístico e Cultural! Vida longa!