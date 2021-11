Policiais civis da 110ª DP (Teresópolis) prenderam, na quarta-feira (dia 17), um dos autores do homicídio do ex-secretário de Meio Ambiente do município de Magé. Ele foi capturado em uma pousada de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e confessou o crime.



O homicídio ocorreu na madrugada de 8 de novembro, no Centro de Teresópolis. O biólogo Leandro Vidal foi espancado por dois homens, com chutes e socos, até a morte, e teve seus bens subtraídos.



Os agentes obtiveram imagens de câmeras de segurança e informações que permitiram a identificação dos autores. A equipe da 110ª DP descobriu, ainda, que eles fugiram e realizou uma operação para capturá-los. Um dos criminosos permanece foragido da Justiça.