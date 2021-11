Policiais Militares apreenderam no último sábado (dia 20), na cidade de Valença, R$ 2.400 com dois homens na Estrada da Passagem, no bairro Passagem. Eles estavam numa motocicleta e não conseguiram comprovar a origem do dinheiro.

Um dos detidos é o fuzileiro naval Anderson Pereira de Souza, conhecido como TCP, de 26 anos. O outro é Bruno Victalino Figueira, de 25 anos. A motocicleta em que eles estavam também foi apreendida.

Os dois rapazes foram abordados depois de uma denúncia recebida pela Polícia Militar dando conta de que ambos haviam acabado de recolher dinheiro do tráfico em pontos de venda no bairro Hildebrando Lopes. Com o fuzileiro foram encontrados R$ 2.233, enquanto Bruno tinha em seu poder R$ 175.

De acordo com os PMs, Anderson se contradisse várias vezes sobre a origem do dinheiro. Os dois foram levados à delegacia de Valença, onde foi feito contato com um superior do fuzileiro naval, informando a situação.

Os dois jovens foram liberados, mas foi aberta uma ocorrência de associação para o tráfico de drogas. A motocicleta foi recolhida pela Guarda Civil de Valença, enquanto o dinheiro ficou apreendido na delegacia.