Mais um arrombamento de loja foi registrado em Volta Redonda. O caso aconteceu na madrugada do domingo (dia 21) e teve como alvo a Center Lar, uma loja de utilidades em geral localizada na Avenida Sávio Gama, no Retiro. De acordo com o proprietário do estabelecimento comercial, foi levada apenas a gaveta do caixa, que não continha dinheiro. Um vizinho da loja viu um homem saindo do estabelecimento. Ele teria entre 35 e 45 anos, usava uma camisa verde e estava de boné, segundo a testemunha. Ele fugiu em direção ao bairro Vila Brasília. O caso foi registrado na delegacia da cidade.