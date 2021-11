Três pessoas estão desaparecidas após a queda do avião bimotor que saiu de Campinas, na noite de quarta-feira (dia 24), com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá. Segundo informou, inicialmente, o Corpo de Bombeiros, a aeronave tinha desaparecido na região de de Paraty, na Costa Verde. No entanto, as últimas informações dariam conta de que o avião teria caído em Ubatuba (SP).

Segundo informou uma familiar do copiloto nesta quinta-feira (dia 25), haviam tres pessoas a bordo: o copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos; o piloto; e um tripulante.

Neste momento acontece uma operação de resgate em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e Defesa Civil.

Foto: Reprodução