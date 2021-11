Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na quarta-feira (dia 24), na altura do km 265 da Dutra, em Barra Mansa, um motociclista de 21 anos. Ele perdeu o controle da motocicleta que conduzia e caiu, causando ferimentos nele e no garupa de 18 anos. Os dois sido socorridos para a Santa Casa de Misericórdia e a motocicleta ficou imobilizada no acostamento.

Durante a ocorrência, a equipe da 7ª DEL PRF verificou que o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele se recusou a fazer o teste etílico, mas o fato foi confirmado pelo médico que atendeu o indivíduo no hospital. Com isso, após ser submetido a avaliação clínica do médico legista, que atestou o estado de embriaguez do indivíduo, ele foi preso em flagrante por embriaguez na condução de veículo automotor e enquadrado também em dirigir sem possuir CNH, gerando risco de dano, e lesão corporal na direção de veículo automotor.

A motocicleta foi removida para o pátio e, além dos crimes autuados, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 4.890,75.

A PRF também constatou que, em maio deste ano, o mesmo motociclista já havia sido abordado pelos agentes conduzindo a mesma motocicleta sem possuir CNH, tendo sido multado no total de R$ 1.956,05 pelas infrações de trânsito constatadas. Desta forma, somando as multas aplicadas na quarta, esse motociclista tem R$ 6.846,80 em multas, só nesta motocicleta.

Segundo informações da família, foi pago o valor de R$ 11 mil de fiança, estipulada pelo delegado, e ele responderá em liberdade. Caso não fosse paga, o motociclista seria transferido para o presídio.