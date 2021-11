Praticado há séculos e com uma história de mais de dois mil anos, o kickboxing é um esporte que vem crescendo na preferência dos fãs de lutas marciais. Originário da Ásia, a técnica reúne movimentos de diferentes artes, entre elas o karatê e o boxe. Traz elementos diversos, em uma combinação perfeita.

Muitos moradores de Volta Redonda não sabem é que caminhando pelas ruas da cidade, essa mesma pessoa pode ter passado pelo melhor lutador de kickboxing do mundo. Sim, ele é da Cidade do Aço, mais precisamente do bairro Açude. Trata-se de Henrique da Silva Santos, de 30 anos.

Mais conhecido como Henrique Silva, o lutador conquistou o tricampeonato na última segunda-feira (dia 21), durante o Campeonato Mundial de Artes Marciais 2021.

“Estou defendendo o título desde 2018 quando me sagrei campeão mundial. Em 2019 virei bicampeão mundial. Em 2020 não teve campeonato por causa da pandemia. E, agora, em 2021, me tornei tricampeão mundial de Kickboxing”, conta Henrique sem poupar elogios a seu adversário. “O meu adversário foi Wagner Ferreira, um atleta muito forte e experiente com vários títulos também. A luta foi boa, mantive a estratégia, estava forte, concentrado, com a cabeça e o corpo bem. Já tinha a certeza de que o título mundial voltava comigo para Volta Redonda e fazenO morador do Açude, Henrique Silva, ainda em êxtase pela vitória, diz que a vida o ensinou a ser, mesmo com todas as dificuldades, uma pessoa guerreira, batalhadora e humilde. “Além de honesto, responsável. Um homem de palavra. Uma pessoa que aprendeu com os erros, com as perdas e com os fracassos”, enumera o atleta.

O amor pelo esporte começou quando ele tinha 7 anos de idade. Atualmente, ele é reconhecido em três categorias de peso diferentes (70, 75 e 81 Kg).

“Sempre me dediquei ao máximo para chegar ao lugar mais alto do topo. Treinava todos os dias, acordava às 3h da manhã para fazer o meu primeiro treino, no sol ou na chuva, no frio ou no calor. De onde vim, fui obrigado a ser duas vezes melhor. Não tenho patrocínio, empresários, atletas profissionais para me apoiar. Eu treino sozinho com os meus alunos e amigos. Não tenho academia moderna para um bom desempenho, mas tenho força de vontade e determinação. Por isso, hoje sou exemplo dentro do bairro onde eu moro”, conta o atleta lembrando que subia e descia escadas correndo nas ruas do Açude e sempre recebendo o apoio dos moradores.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Açude, Alan Cunha, comemorou a vitória do vizinho e lembra que sempre o via treinando. “Isso demonstra a capacidade dele em defender a luta, trazendo para o Açude orgulho e honra e, com isso, incentivando os jovens do bairro a usarem a luta como ferramenta de inclusão social”, analisa o líder comunitário.

Para o tricampeão de kickboxing, as artes marciais entram na vida de uma pessoa e nada fica igual. “A prática esportiva aliada à vontade de vencer são capazes de transformar não somente corpo e mente, mas também histórias como a minha. Hoje, tenho o respeito dos mais velhos e sou exemplo para os mais novos de onde eu moro. O esporte é, em outras palavras, um poderoso instrumento de superação e integração que mexe com o interior e exterior dos atletas, fazendo com que eles ultrapassem seus limites. Quem decide seguir o caminho do esporte pode ter a certeza de que fez a escolha mais certa de sua vida, afinal de contas o esporte é saúde, é bem-estar, é vida”, frisa

Sobre o futuro? Henrique é categórico: “O futuro depende do que for semeado no presente, Ser humilde é ter a grandeza de reconhecer que sempre temos que melhorar”, finaliza ele, concluindo que pretendia escrever seu nome na história de Volta Redonda. É, Henrique… Missão cumprida!