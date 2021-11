Um homem foi atropelado e posteriormente arrastado por cerca de dois metros em Volta Redonda. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (dia 28), no bairro Retiro e foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o rapaz, de 28 anos, perto de um bar junto com um grupo de pessoas. Em determinado momento, ele discute com um outro homem e acaba sendo empurrado, caindo no chão. Um carro que seguia pela Avenida Retiro passa por cima dele com as rodas da frente e o arrasta.

A vítima foi socorrida pelo Samu e acionada e levada para o Hospital São João Batista. De acordo com a unidade, o paciente sofreu escoriações múltiplas, mas está lúcido. Ele segue em observação.

Imagem: Reprodução