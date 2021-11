Dois jovens, um de 26 e outro de 23 anos, foram presos na manhã de domingo (dia 28) no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Via Dutra, em Barra Mansa. Eles estava num Renault Logan com placa de São Paulo, abordado no quilômetro 287, em Floriano.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dentro do carro havia cinco latas, cada uma contendo 18 litros de tinta. Eles alegaram que compraram as latas de um homem que vendia aleatoriamente à beira da estrada em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Alegaram também que estariam retornando de Búzios, mas sem qualquer documentação que comprovasse a procedência das tintas. A situação deles começou a se complicar quando os agentes descobriram que havia um alerta para o veículo que eles ocupavam, emitido pela delegacia de Volta Redonda por ter sido usado em crime de estelionato, no qual os suspeitos utilizavam máquinas de cartão para aplicar golpes.

Ao ser feita a revista mais detalhada no carro, os agentes encontraram uma máquina de cartão de banco. Os policiais fizeram contato com a Polícia Civil e, através de informações do registro de ocorrência, souberam que os suspeitos ofereciam tintas por um preço muito baixo do mercado, que podia ser pago no cartão. Não se sabe ainda como, mas, segundo a polícia, eles obtinham os dados dos cartões das vítimas e depois faziam compras sempre de altos valores. Aos policiais, os jovens confessaram os golpes. Eles foram encaminhados à delegacia de Volta Redonda.