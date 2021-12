“Ato de impulso”, foi o que a fisioterapeuta Camila Santos Leitão, de 41 anos, alegou por xingar o presidente Jair Bolsonaro (PL) de “filho da puta”. Após a ofensa, ela acabou levada à Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda e segue detida desde sábado (dia 27).

Na unidade, preencheu um termo circunstanciado com o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Federal de Resende, quando for intimada. No documento ao qual o site de notícias Metrópoles teve acesso, Camila contou que “proferiu as palavras sem qualquer ato de premeditação” e “que teria ficado surpresa consigo mesma após gritar”.

Ela alegou ainda que trabalha na área da saúde e está “bastante insatisfeita e estressada com a forma que o governo vem conduzindo a questão (…). Que talvez por essa razão, cedeu ao impulso de xingar o presidente”.

O ataque verbal ocorreu às margens da Rodovia Presidente Dutra, antes de o presidente chegar à formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), quando ele acenava a pé para os motoristas. Camila estava no banco do carona de um Ford Fiesta, dirigido pela irmã, quando seguia para a cidade de Aparecida, em São Paulo.

Ao colocar o corpo para fora do veículo, ela xingou o presidente e acabou detida por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na Justiça Federal, ela responderá pelo crime de injúria. A pena varia de um a seis meses de detenção, mas, em razão de ter sido contra presidente da República, pode receber aumento de 1/3.

Com informações do Metrópoles

Foto: Divulgação Governo Federal