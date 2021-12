Em dias de chuva os perigos nas estradas são maiores e, com isso, os motoristas devem redobrar os cuidados. Na tarde desta terça-feira (dia 30), mais um acidente foi registrado na região. Uma batida entre um carro e um caminhão no KM 269 da Dutra, em Barra Mansa, deixou uma pessoa ferida. Trata-se do ocupante do carro, que foi levado com ferimentos moderados para a Santa Casa de Barra Mansa. Já o motorista do caminhão não ficou ferido.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a apesar do acidente, que aconteceu na pista sentido São Paulo, o trânsito no local está fluindo normalmente.

Foto: Reprodução