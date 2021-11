A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 30), a Operação Rarus, com o objetivo de reprimir fraudes que envolvem a entrega de medicamentos de alto custo adquiridos com dinheiro público para pessoas portadoras de doenças raras por meio de ações judiciais. Os policiais federais cumprem oito mandados de busca em São Paulo e no Distrito Federal, expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. Entre os alvos, estão diretores da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

As investigações contam com o apoio da Controladoria-Geral da União e apontam que, entre os anos de 2015 e 2018, as ações judiciais eram patrocinadas por uma indústria farmacêutica que se valia de uma associação de pacientes para induzir médicos a prescreverem os seus produtos. A associação seria o Instituto Vidas Raras, localizado em São Paulo. Um escritório de advocacia de SP também é alvo de buscas.

Fonte: Metrópoles