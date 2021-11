Uma das ocorrências aconteceu no domingo (dia 28), na Dutra, quando o motorista de uma carreta transportando cerveja foi preso em Piraí, depois de tombar o veículo no quilômetro 222, no início da pista de subida da Serra das Araras.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi submetido ao teste do etilômetro, comprovando que estava embriagado. Com o acidente, cerca de 70% da carga foi perdida, parte em razão do acidente e também por ter sido saqueada. O caminhoneiro foi conduzido à delegacia de Piraí, multado em 2.300 reais e poderá ter a habilitação suspensa.

A outra ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (dia 29), na BR-393, a Rodovia Lúcio Meira, quando um homem de 44 anos foi preso também por estar dirigindo após o consumo de álcool. Ele foi abordado em uma blitz no quilômetro 283, no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo os policiais, o motorista admitiu ter bebido três latas de cerveja. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi fixada fiança, mas o valor não foi informado, assim como se ele pagou para responder em liberdade. Segundo a polícia, a habilitação dele também está vencida. Foi apurado que o homem tem passagens por tráfico de drogas. O carro, um Palio, foi apreendido por mau estado de conservação e recolhido ao pátio da polícia rodoviária.