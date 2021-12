A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa está investindo no plantio de mudas nativas e frutíferas da Mata Atlântica como forma de ajudar no equilíbrio climático, recuperar a mata ciliar e proteger as nascentes dos rios. Somente neste ano de 2021, aproximadamente cinco mil mudas foram plantadas/doadas em diversas regiões do município. Para 2022, a meta é dobrar esse quantitativo.

O secretário da Pasta, Vinícius Azevedo, explicou que as mudas são cultivadas no Horto Municipal, situado no bairro Água Comprida. “Entre as espécies estão ipê amarelo e branco, jequitibás, jatobás, pitangas, goiabas e pau d´alho. “Nossa meta é ampliar a presença de árvores na área urbana, por meio do Programa Barra Mansa + Verde, ajudando a amenizar as altas temperaturas registradas na primavera e no verão e evitando a formação de ilhas de calor. Embora este trabalho apresente resultados à médio prazo, é imprescindível quando se trata de um ambiente ecologicamente adequado para os próximos anos”, relatou.

Paralelo ao plantio é realizado a conscientização da comunidade sobre os benefícios do plantio. “Além de deixar a cidade mais bonita, os locais arborizados têm um clima mais agradável, já que o ar é purificado.

As folhas absorvem o dióxido de carbono para auxiliar na estrutura e nas funções da planta. Junto com o gás carbônico, ainda são absorvidos a poeira e outros contaminantes como monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e de enxofre. Nesse processo, as plantas liberam oxigênio, gás essencial para a vida humana.

Outro benefício está diretamente relacionado à redução dos riscos de enchentes, visto que os galhos, folhas e cascas de árvores têm a capacidade de interceptar e armazenar a água da chuva por determinado tempo, diminuindo o escoamento superficial e retardando o início do pico de enchente.

Existe ainda a prevenção a poluição das águas e a melhoria do microclima.

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS – Para que cada vez mais árvores sejam plantadas, Barra Mansa tem envolvido a população neste processo, estimulando a distribuição de mudas permanentemente durante os eventos promovidos pelo poder público municipal.

Interessados devem solicitar as mudas diretamente na Gerência de Reflorestamento da Secretaria de Meio Ambiente, através do telefone (24) 2106-3408, ou diretamente no órgão, localizado no quarto andar da Prefeitura.

Além da doação, agentes da Secretaria realizam vistorias no local a fim de verificar se a área comporta o número de mudas solicitadas, a quantidade adequada para o reflorestamento, as melhores espécies e a melhor época do ano para o plantio.

Fotos: Divulgação/Chico de Assis