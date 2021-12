Um homem, de 63 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (dia 30), após assediar uma menina, de 13, no centro de Pinheiral. A prisão ocorreu depois que a mãe da jovem denunciou o caso à polícia. O idoso foi capturado por policiais militares na Rua Helena Correia de Miranda, mas argumentou com os agentes que “apenas havia pedido o telefone da vítima”. Vale lembrar que o crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de oito a 15 anos. O homem foi levado para a 101ª DP (Pinheiral).