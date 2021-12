Sete pinos de cocaína, oito tiras de maconha, dois rádios de comunicação com bateria e fone, binóculo e uma touca ninja foram apreendidos por policiais militares durante patrulhamento na tarde de terça-feira (dia 30) no Areal, em Barra do Piraí. De acordo com a PM, os traficantes fugiram após notarem a aproximação da viatura. Eles correram em direção a uma área de mata. O material estava dentro de uma casa na esquina entre as Ruas Balbina Alves Raposo e Niterói. O material apreendido foi encaminhado para a 88ª DP, onde a ocorrência foi registrada.