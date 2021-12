A Secretaria municipal de Saúde (SMS) do município do Rio de Janeiro identificou o primeiro caso suspeito da variante Ômicron do coronavírus.

A paciente, uma brasileira de 29 anos, está sem sintomas de Covid-19 e permance sob monitoramento da prefeitura. O exame de sequenciamento genômico, que vai averiguar a possível presença da nova cepa, será realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ficará pronto até esta quinta-feira, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A mulher desembarcou no Brasil, dia 21 de novembro, vinda de Joanesburgo, na África do Sul, e com passagem pela Etiópia. Antes de vir para o Rio, chegou a passar por São Paulo. Ao chegar ao país, a paciente fez um teste de Covid-19, que deu negativo. Teve diagnóstico positivo, contudo, em novo exame realizado nesta segunda-feira.

