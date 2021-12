Policiais civis da 29ª DP (Madureira) cumpriram, na quinta-feira (dia 02), seis mandados de busca de apreensão em dois galpões e na casa de integrantes de uma quadrilha especializada em praticar fraudes em seguradoras de veículos. As ações foram realizadas nos bairros Cascadura e Penha, Zona Norte do Rio.



Durante as buscas, as equipes encontraram uma caixa de marcha de um veículo roubado, o que resultou na prisão em flagrante de três irmãos pelo crime de receptação. Os agentes também apreenderam diversos documentos peças de carros, que serão analisadas.



Segundo as investigações, os acusados orientavam os proprietários dos veículos segurados a comunicarem nas delegacias falsas comunicações de roubo de carro para enganarem as empresas seguradoras e receberem o valor do seguro. Em seguida, a quadrilha desmanchava o automóvel para vender as peças ou para utilizá-las em veículos adquiridos em leilões.



As investigações revelaram que os criminosos também praticavam a modalidade conhecida como “batidinha”, que consiste na colisão intencional de dois veículos para que o seguro de um seja utilizado para indenizar ambos os automóveis. Com essa prática, os acusados conseguiam receber a indenização de dois carros, pagando apenas um seguro.



Para aplicar os golpes, a quadrilha contava com a conivência dos proprietários, que participavam das fraudes para conseguir obter vantagem econômica acima da venda do veículo. Entre os investigados estão três irmãos que comandavam o esquema criminoso e o indivíduo que dirigia o automóvel nas “batidinhas”.



Os proprietários que entregaram seus veículos para a quadrilha serão intimados para prestar depoimento e responderão pelos crimes praticados.

Fonte: PCERJ