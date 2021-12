Após receber uma denúncia sobre tráfico de drogas, policiais militares apreenderam nesse domingo (dia 5) um adolescente, de 17 anos, flagrado com 469 cápsulas de cocaína em Paraíba do Sul. O flagrante aconteceu na Rua Evilásio Pereira Nunes, em uma localidade conhecida como Morro do Volante.



Quando os agentes chegaram ao local, o rapaz tentou fugir, mas foi alcançado. Com eles, a PM encontrou o material entorpecente dividido em duas bolsas, além de R$ 571 em espécie e dois aparelhos celulares.

O menor foi encaminhado para a 107ª DP (Paraíba do Sul), onde admitiu vender a droga. Ele vai responder por tráfico.