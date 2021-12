Durante briga no final da tarde de domingo (dia 5), um morador de rua, de 34 anos, acabou ficando ferido com uma faca. O desentendimento aconteceu na Rua 16, na Vila Santa Cecília, e foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) como lesão corporal.



A vítima foi ferida no braço por outro morador de rua e recebeu atendimento do Samu, sendo levada posteriormente para o Hospital São João Batista. Ele foi atendido e liberado.



Já o suspeito, de 45 anos, foi detido e teve sua faca apreendida. O homem foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. Ele vai responder em liberdade.