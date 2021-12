O Carro da Vacinação contra a Covid-19 da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai atender nesta terça-feira, dia 07, moradores do bairro Açude, incluindo os setores do 1 ao 4. O carro-volante com apoio da Defesa Civil vai aplicar doses do imunizante contra o novo coronavírus das 09h às 13h. Os postos de vacinação nos shoppings (Sider e Park Sul) continuam com a aplicação das doses no horário das 10h às 20h, até o dia 17 de dezembro.

Além disso, todas as 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) seguem com a imunização das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atender a população, até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Quem pode se vacinar?

A primeira dose continua sendo destinada para pessoas a partir de 12 anos, que ainda não receberam a imunização. A segunda dose contra a Covid-19 é para os vacinados com a primeira há pelo menos 21 dias.

A terceira dose (reforço) para o público com 50 anos ou mais que receberam a 2ª dose há pelo menos 3 meses. Abaixo de 50 anos após 5 meses da 2ª dose.

Moradores do São Luiz aderem à vacinação

Nesta segunda-feira, dia 06, o carro da vacinação esteve no bairro São Luiz, onde 89 moradores foram atendidos através da iniciativa da prefeitura. A terceira dose foi aplicada em 57 pessoas que ainda não tinham reforçado a imunização, 30 pessoas colocaram em dia a segunda dose e outros dois moradores aderiram à primeira dose do imunizante.