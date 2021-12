Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam, nesta segunda-feira (dia 6), um homem acusado de um duplo homicídio praticado no município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo apurado pela equipe da 128ª DP, em outubro deste ano, o criminoso seria responsável pela morte de uma mulher, de 49 anos, a facadas, encontrada no banheiro de uma casa, no bairro Recanto. Ele também teria matado um homem, de 52 anos, que teve o corpo esquartejado e seus restos mortais espalhados pelo Canal do Medeiros, em Rio das Ostras. Inicialmente, não parecia haver relação entre os dois crimes.

Com o andamento das investigações, os agentes descobriram a conexão entre as mortes: não só havia um triângulo amoroso entre as vítimas e o autor, como uma dívida em aberto. Isso permitiu confirmar a identificação do criminoso e iniciar as buscas. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.

Foto: Divulgação