Uma operação realizada entre as Polícias Civil e Militar na quarta-feira (dia 8) resultou na prisão de oito suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de um adolescente, em Valença. Entre os presos, está um homem, de 28 anos, suspeito pelo homicídio de Julianderson Costa Theodoro, de 29 anos, no último domingo (dia 5), no Cambota.

A operação desta quarta-feira foi deflagrada a partir de denúncias recebidas pela Polícia Militar sobre este crime. As informações constavam que os suspeitos de envolvimento no assassinato de Julianderson estavam na Rua A do bairro Vadinho Fonseca, o que foi confirmado pelos agentes. A ação se estendeu até o bairro Santa Rosa 2, na mesma cidade.



De acordo com a Polícia Civil, os criminosos divulgaram em redes sociais áudios e imagens ameaçando um confronto com quadrilhas rivais. Eles também ameaçavam invadir o Hospital Escola, onde está internado um rapaz de 21 anos, baleado no mesmo episódio em que Julianderson foi morto.



Além das prisões, foram apreendidos na operação 52 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, uma carcaça de arma de fogo, R$ 329 e aparelhos de celular dos oito suspeitos.

Foto: Divulgação PM