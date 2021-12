A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta-feira (dia 8), um homem suspeito de tráfico de drogas em Resende. Com ele, os agentes encontraram 774 pinos de cocaína e quatro trouxinhas de maconha. A abordagem ao suspeito ocorreu na casa dele, na Rua dos Eucaliptos, no bairro Cidade Alegria. Parte da droga estava dentro de uma sacola no berço do filho do homem e outra parte no interior de uma mochila. O suspeito foi levado para a 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado.



Foto: Divulgação PM