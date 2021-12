“É com muita alegria que a diretoria da nossa associação recebe vocês aqui. Ainda, é claro, cumprindo as normas de segurança, com a utilização do álcool e das máscaras, mas a possibilidade do retorno deste evento já é uma esperança de que dias melhores estão por vir e que teremos um 2022 muito melhor do que está sendo este ano”.

Com estas palavras, o vice-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), José Lúcio da Silva, o Jota Lúcio, saudou a volta de uma das mais procuradas atividades da instituição, a Roda de Seresta, que acontecia mensalmente antes da pandemia do novo coronavírus, nas instalações do Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), no bairro Nossa Senhora das Graças. Hoje, além da seresta, também houve apresentação da cantata de natal, com o Coral Alvorada, da própria AAP-VR, regido pelo maestro Leandro Avelino e com o tecladista Márcio Rodrigues, e, como convidado, o Conservatório de Música Santa Cecília, dirigido por Yara Resende.

O diretor de Assistência Social da Associação, Manoel Messias dos Santos, também saudou a volta da seresta na instituição, afirmando que esse era um desejo que vinha sendo manifestado por muitos associados, mas que era preciso esperar o momento propício. Ele informou que, no próximo ano, a programação retornará em todas as últimas sextas-feiras, como acontecia até o início da pandemia.

“Devagar, com todo cuidado e ainda obedecendo todas as recomendações das autoridades de saúde, estamos conseguindo retornar com vários serviços, como os grupos de convivência, hidroterapia e outros. Hoje, é um dia muito feliz para nós, da diretoria, e, tenho certeza, para todos os que vieram curtir o evento”.

Além de Jota Lúcio e de Manoel Messias, estiveram presentes na seresta e na cantata de natal os diretores Tesoureiro, Geraldo Vida, e de Patrimônio, Hildeberto de Oliveira, além da gerente de Assistência Social, Kátia Maria Ramos Silvério Alves.

Foto: Divulgação