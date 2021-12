O Natal está cada vez mais próximo e, por isso, neste sábado (dia 18), o Papai Noel chega em Pinheiral e estaciona seu trenó na Loja do Artesão (antiga Estação Ferroviária), na Praça Teixeira Campos (Centro), às 18h, onde será recebido pelas cantatas de natal com os corais Vozes da Terra Intergeracional, representando o Centro de Referência em Assistência Social do Município (CRAS) e o da 1ª Igreja Batista de Pinheiral. Aberto a toda a população e com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, o evento é uma iniciativa da Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT).

Além disso, o Papai Noel retorna à Estação da Cultura nos dias 20, 21, 22 e 23 de dezembro, de 18h às 20h, para receber e tirar foto com as crianças e demais pessoas que desejarem, tudo de forma gratuita.

“Neste dia teremos a tão esperada chegada do Papai Noel na Loja do Artesão, que estará funcionando com lindos produtos artesanais e temáticos, além disso, as crianças terão a oportunidade de tirar fotos com o Papai Noel no dia da chegada e também durante alguns dias que serão disponibilizados diretamente no local. Nossas artesãs estão bem animadas com esse evento, pois além de ser um dia especial, coloca em evidência os produtos que já estão à venda e, também, os novos, com tema natalino. Esperamos que todos compareçam a esta festa linda, sempre seguindo as medidas de prevenção e combate à covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento”, explicou Thânia Amorim, diretora do Departamento de Cultura.

