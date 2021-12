Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (dia 14), favorável a Rubens Bomtempo (PSB) para que assuma a Prefeitura de Petrópolis, o vereador Jari pode assumir vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Já a vaga de Jari na Câmara Municipal de Volta Redonda deve ser ocupada por Raone Ferreira.

O TSE considerou nula a decisão que retirou seus direitos políticos e, com a comunicação ao TRE feita durante a sessão, Bomtempo deve assumir nos próximos dias.

Bomtempo ocupa vaga na Alerj após o licenciamento do deputado estadual Renan Ferreirinha. Ele assumiu a secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro.