O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) encerra, este mês, o primeiro ciclo de formação em suas unidades dos Colégios Militares. Os alunos da Turma “Gaviões de Aço” da unidade de Volta Redonda, no Médio Paraíba, se formam nesta quinta-feira (dia 16) e da turma “Atlas” da unidade de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, concluem o Ensino Médio na próxima segunda-feira (dia 20).

As escolas são frutos de uma parceria entre as secretarias de Educação e de Defesa Civil e foram implantadas em 2019. Além das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ministradas nas escolas de Ensino Médio Regular, os estudantes aprendem, no contraturno, noções de Defesa Civil; Atendimento Pré-Hospitalar (Primeiros Socorros); Prevenção e Combate a Incêndio; entre outros conteúdos.

Em Volta Redonda, o Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar funciona no Ciep 403 – Maria de Lurdes Giovanetti, doado pela Secretaria de Estado de Educação. Já o Segundo Colégio do Corpo de Bombeiros Militar, em Miguel Pereira, foi instalado no Ciep 494 – Alexandre Carvalho, cedido pela Prefeitura da cidade.

“Os alunos que estão se formando nos nossos colégios militares saem daqui com valores importantes como a disciplina, o respeito à hierarquia e o companheirismo. O Corpo de Bombeiros ensina valores seculares, exemplos para toda a vida. Tenho certeza de que estamos contribuindo para o futuro de cidadãos que vão fazer a diferença no futuro”, ressaltou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.