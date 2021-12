A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai anunciar na manhã desta quinta-feira (dia 16) o resultado da avaliação técnica sobre do pedido de indicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A ampliação do uso do imunizante para essa faixa etária foi solicitada em 12 de novembro e, desde então, estava em análise.

De acordo com a Anvisa, a farmacêutica apresentou dados e estudos que embasam o pedido de aprovação. A análise foi feita pelo corpo técnico da agência e também contou com a participação de representantes de sociedades médicas brasileiras. Nos estados unidos, o imunizante já é aplicado nessa faixa etária. Aqui no brasil, a vacina da Pfizer recebeu a autorização para ser aplicada em jovens acima de 12 anos.

O anúncio será divulgado em uma reunião virtual que ocorrerá às 10h30.

Foto: Divulgação