A Polícia Militar apreendeu, na noite de terça-feira (dia 14), razoável quantidade de drogas, em Barra do Piraí. A apreensão ocorreu após denúncias na Rua Angra dos Reis, no Morro do Gama. Com a chegada dos agentes à região, os traficantes fugiram, deixando pra trás seis tabletes maiores de maconha, duas tiras do mesmo entorpecentes, 58 tubos de cocaína, cinco frascos de loló e um rádio comunicador. Os policiais militares realizaram buscas pelo bairro, mas nenhum suspeito foi encontrado. O material foi apresentado na 88ª DP (Barra do Piraí).