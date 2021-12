Um homem, de 61 anos, foi preso na noite de terça-feira (dia 14), após agredir sua esposa, de 55 anos, em Volta Redonda. O fato ocorreu na casa onde vive o casal, na Rua Herculano de Freitas, no bairro Eucaliptal. De acordo com o registro de ocorrência, policiais militares foram chamados ao local para averiguar a denúncia de lesão corporal. No imóvel, a vítima informou ter sido agredida e afirmou que esta não foi a primeira vez. O casal está junto há 36 anos.

À polícia, a mulher contou que não queria mais aceitar tais agressões, principalmente devido à sua filha e sua neta estarem morando com eles. A moça teria presenciado o fato, mas não pôde acompanhar a mãe à delegacia por estar com a bebê. Já o idoso negou as agressões, mas admitiu ter problemas com álcool. O caso foi apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da cidade para medidas cabíveis. O suspeito permaneceu preso no Artigo 129 parágrafo 9º (Lesão Corporal) e Artigo 147 (Ameaça) do Código Penal.