Oficiais de Justiça, com apoio de policiais militares do 28º Batalhão e do Batalhão de Choque da Polícia Militar, cumprem na manhã desta quinta-feira (dia 16) um mandato de reintegração de posse de uma área pertencente a uma imobiliária. A operação se concentra no condomínio Reflexo do Amanhã, localizado entre os bairros Santa Rosa e Padre Josimo, na divisa de Volta Redonda e Barra Mansa.

Há cerca de oito meses, aproximadamente famílias sem teto ocuparam a área

da Mape Incorporações e Empreendimentos. De acordo com os representantes dos moradores, a posse aconteceu por não terem condições de pagar aluguel porque perderam o emprego nos últimos meses por conta da pandemia.