Agentes das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) realizaram a Operação Captura III para prender acusados de roubos, furtos, receptação, tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Em três dias de ação, de terça (dia 14) a quinta-feira (dia 16), os policiais percorreram 13 municípios e prenderam 62 pessoas. Entre os presos está uma dupla que estaria planejando pegar uma carga de bobinas de aço em Volta Redonda, avaliada em cerca de R$ 200 mil.

A equipe da 60ª DP (Campos Elíseos) interceptou os dois integrantes da quadrilha de ladrões de cargas, que agiam principalmente em São Paulo. Os agentes receberem informações de que eles pegariam a carga de bobinas de aço em Volta Redonda. Após cruzamento de dados de inteligência, os criminosos foram abordados na cidade de Paulínia, em São Paulo. A dupla foi flagrada junto aos veículos e sem as cargas, mas levou os policiais até o local onde estava o material furtado, que foi devolvido para a empresa.

Os agentes começaram a investigar o grupo em setembro deste ano, após o registro de vários casos ocorridos na região. A quadrilha furtava a mercadoria, forjava roubos e levava para São Paulo.

Pastor de igreja evangélica que abusava de fiéis é preso em Magé

O pastor de uma igreja evangélica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi preso, nesta quinta-feira (dia 16), por policiais civis da 66ª DP (Piabetá). Ele é acusado de abusar de pelo menos duas fiéis durante sessões de psicanálise em seu consultório particular. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias.

As investigações começaram no início deste mês, após denúncia de uma vítima. Ela relatou ter sido abusada sexualmente durante uma sessão de hipnose no consultório do pastor, localizado em Piabetá, no município de Magé. Ao saber do ocorrido, outra vítima procurou a delegacia e relatou a violência sofrida.

Em depoimento, contou que era membro da igreja e que, durante uma reunião com jovens, o pastor a convenceu a fazer terapia e psicanálise. A mulher disse que foi abusada sexualmente diversas vezes durante as consultas. Após os registros, os agentes descobriram que o acusado planejava fugir para Brasília. Com a prisão decretada pela Justiça, ele foi capturado.

Cerca de 150 agentes participaram da ação. Na primeira edição da Operação Captura os agentes prenderam 37 pessoas. Já na segunda, 49 autores de diversos crimes foram presos.