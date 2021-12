Buscando levar o debate sobre a diversidade para o dia a dia do chão da fábrica, a Nissan decidiu modificar as cores das faixas de pedestres em seu complexo de Resende, no Sul Fluminense. A ação visa apoiar o movimento LGBTQIA+.

Para a montadora, diversidade, equidade e inclusão precisam ser parte do dia a dia de todos, e a Nissan assegura que está escutando seus funcionários para acelerar as ações para promover o debate e a conscientização dentro da empresa. Os grupos de afinidade formados por colaboradores da marca japonesa têm sugerido ideias e medidas a serem adotadas e a mais recente chegou literalmente ao chão da fábrica.

As faixas de pedestres, tradicionalmente pintadas em branco, foram substituídas com as cores do arco-íris que simboliza o movimento LGBTQIA+. As faixas coloridas agora estão nos setores da Estamparia, Carroceria, Pintura, Plástico, Montagem e Qualidade do Complexo Industrial da Nissan em Resende.

“Com a ação, sugerida pelo grupo focado na equidade, a Nissan buscou de maneira simbólica reforçar o seu compromisso e incentivar os funcionários a debaterem e se aprofundarem nos assuntos relacionados ao tema”, destaca a montadora em comunicado.

Os representantes dos grupos formados por funcionários participam ativamente do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) da empresa na América do Sul. Ele também é composto por líderes da Nissan e contribui para definir os passos e as atividades da empresa. “Dessa forma, a Nissan reforça seu compromisso, interno – com seus funcionários – e com a sociedade em geral, visando construir um ambiente que incentiva um entorno diverso e inclusivo garantindo oportunidades para todos”, conclui.

Foto: Divulgação Nissan