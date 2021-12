A empresa EcoCity venceu o processo de licitação que o Volta Redonda Futebol Clube abriu em novembro deste ano para instalar placas de energia solar na sede social. Todo o processo de instalação será sem custos para o Esquadrão de Aço.

Isso porque, todo o pagamento será feito através de permuta, com o logo da empresa estampado no peito e dentro do número do uniforme tricolor durante as temporadas de 2022 e 2023.

O presidente do Voltaço Flávio Horta celebrou o acordo e falou dos impactos que esta ação irá gerar para o futuro do clube. “Primeiro, parabenizar aos conselheiros Alex Bosco, Claudio Germano e Gesnaldo Cunha que compuseram a Comissão e conduziram com muita habilidade a análise. A instalação de placas de energia solar era um sonho para a nossa gestão, porque, apesar de sabermos que é um processo caro, ele traz grandes benefícios a longo prazo. Por isso, decidimos abrir a licitação para que parte destes custos fossem pagos em forma de patrocínio e, para nossa felicidade, a EcoCity fez a proposta para que todo o valor fosse em forma de permuta. Uma grande conquista para o clube, já que vamos ter uma economia gigantesca e um aumento em nosso patrimônio sem custos”, destacou.

Para saber mais informações sobre o novo patrocinador do Esquadrão de Aço, basta acessar: ecocitysolar.com.br.

Foto: Diário do Vale