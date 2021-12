Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quarta-feira (dia 15), um homem que se encontrava foragido da Justiça pela prática do crime de tráfico de drogas. Os agentes, em ação conjunta com policiais militares do 38º BPM, cumpriram mandados de busca e apreensão em nove endereços das cidades de Três Rios e Paraíba do Sul, com o objetivo de colher indícios do paradeiro de um outro criminoso, desaparecido desde 21 de novembro.

Segundo informações, este desaparecido seria ligado a um grupo de traficantes locais associados a facções criminosas. No dia do desaparecimento, o homem foi com um amigo até o bairro Vale dos Barões negociar um aparelho de telefonia celular que tinha consigo. Imagens coletadas no local mostram o homem chegando com o amigo, sendo deixado no local e minutos depois intensa movimentação de outros rapazes da região.

Durante as buscas nas residências, foram arrecadados aparelhos de telefonia celular que serão analisados e mais de R$ 14 mil em notas picadas. No mesmo imóvel em que estava este dinheiro, foi localizado um indivíduo evadido do sistema penitenciário e apontado como sendo um dos responsáveis por um suposto planejamento de matar e depois ocultar o corpo do traficante rival.

As investigações prosseguem para localizar o criminoso desaparecido e esclarecer eventuais crimes praticados.