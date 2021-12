Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio CSN 2022 para as cidades de Volta Redonda e Porto Real. Os estudantes que irão concluir a formação acadêmica entre 2022 e 2023 (penúltimo ou último ano do nível superior) podem se inscrever até o dia 31 de dezembro no site www.csn.com.br/oportunidades.



As oportunidades serão para atuação nas áreas administrativas, engenharias e saúde. Conheça as oportunidades: engenharias (mecânica, ambiental, civil, agronegócios, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, materiais, mecatrônica, metalúrgica, produção e química), sistemas de informação, ciências contábeis, administração, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, design gráfico, educação física, enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social.



O Programa de Estágio CSN oferece aos estudantes a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão por meio de experiências práticas, participando ativamente da rotina, dos processos e dos projetos da empresa.

A empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, plano de saúde, vale transporte, seguro de vida, e alimentação em restaurante interno.

As etapas do processo seletivo acontecerão online entre os meses de janeiro e fevereiro, com previsão de admissão em março de 2022.