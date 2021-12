Uma mulher, de 41 anos, levou dois tiros na Praça das Nações Unidas, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida na perna, no braço e na região do tórax. A mulher, cujo nome não foi revelado, não informou quem atirou nela e nem se haveria motivos para tal ataque. Ela ainda deverá ser ouvida na 90ª DP (Barra Mansa).