Uma caminhonete clonada foi apreendida nesse fim de semana no posto da Polícia Rodoviária Federal, no quilometro 287 da Via Dutra, em Floriano. Um homem, de 46 anos, que dirigia a Fiorino em direção a São Paulo, recebeu ordem de parada. Logo os policiais perceberam sinais de irregularidades no veículo e constataram que a placa original, de Guarulhos, foi trocada por outra, da cidade de São Paulo. A Fiorino foi roubada em novembro do ano passado, na capital paulista. O motorista foi detido e encaminhado à delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado, inicialmente, como receptação.