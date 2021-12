Um homem foi preso na segunda-feira (dia 20), em Volta Redonda, por porte ilegal de arma. O fato ocorreu durante patrulhamento de equipe da Polícia Militar, após denúncia sobre um homem armado na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, na Vila Americana. Com a descrição do suspeito, os PMs abordaram Luiz Gustavo dos Santos Manoel, de 25 anos, que estava junto com Eduardo Alcântara da Silva, de 18.

Com o primeiro rapaz, os agentes encontraram um revólver calibre 22 com munição intacta. Os dois foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda). Após análise do caso, Luiz Gustavo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, enquanto Eduardo foi ouvido como testemunha e liberado.

Já no município de Resende, a apreensão ocorreu numa área de mata da Rua Almirante Barroso, no bairro Nova Liberdade. Os agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar foram averiguar denúncia sobre homens armados praticando tráfico de drogas. Durante uma varredura pelo terreno, os policiais localizaram uma sacola em meio ao matagal contendo um revólver calibre 38 com quatro munições, sendo uma deflagrada, além de 81 sacolés de cocaína. A arma e a droga foram apresentadas na delegacia de Resende.