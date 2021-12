Agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada ao motorista de um Jeep Renegade no quilômetro 296 da Via Dutra, em Porto Real. O carro, avaliado em quase 90 mil reais, ostentava placa da cidade do Rio de Janeiro.

Os policiais perceberam detalhes de adulteração nos sinais identificadores do Jeep e acabaram constatando se tratar do mesmo veículo que foi roubado no dia 18 de setembro deste ano, na capital fluminense. A placa original do carro é de Araruama, na Região dos Lagos. O motorista foi preso em flagrante e apresentado na delegacia de Porto Real. Esse foi o segundo caso no trecho da Rodovia Presidente Dutra na nossa região esta semana.