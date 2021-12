O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), vai doar, nesta semana, 600 kits de cesta básica e 600 kits de higiene pessoal para os municípios mais afetados pelas chuvas dos últimos dias. Ao todo, Nova Iguaçu, Itaguaí, Barra do Piraí, Piraí e Paulo de Frontin vão receber os insumos, que também envolvem 550 kits de limpeza e três mil litros de água potável. As doações estarão disponíveis nesta quarta-feira (dia 22).



“O que mais essas famílias precisam agora é de apoio para começar a reconstruir suas vidas. O Governo do Estado está acompanhando de perto a situação dos danos provocados nos municípios e em contato com as prefeituras para atender as necessidades das cidades e da população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

O secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, ressaltou que o Estado está atuando em parceria com as prefeituras das cidades mais atingidas através das secretarias municipais de assistência.

“O Governo do Estado está de prontidão e à disposição das prefeituras, trabalhando em parceria, para mitigar os impactos das chuvas sobre a população. Temos a previsão de um verão mais chuvoso e estamos atentos e monitorando os municípios para poder atender eventuais demandas com prontidão”, disse o secretário Matheus Quintal.

No último domingo, o secretário esteve em Rio Claro, onde equipes de assistência do Estado prestaram auxílio ao município e onde cerca de 250 famílias ficaram desabrigadas com as chuvas da sexta-feira (dia 17).

No distrito de Lídice, uma das áreas mais afetadas do município, o Governo do Estado entregou 500 cestas básicas, além de 500 kits de limpeza. Equipes de assistência da SEDSODH também auxiliaram a população local com serviços de isenção cartorial e de 2a via de RG através do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC).

Divulgação Governo do Estado do RJ