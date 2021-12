Volta Redonda é conhecida por revelar grandes nomes para o esporte brasileiro. O DNA vencedor não está diretamente relacionado com idade. Jovens atletas e os mais experientes seguem brilhando pelos quatro cantos do país e em alguns casos até no exterior.

Um dos exemplos de atleta bem sucedido é o nadador Alexandre Furtado. No início do mês ele conquistou medalha de ouro no XII Campeonato Sul-Americano Master de Piscina Curta. Disputada em piscina de 25 metros, a competição aconteceu entre os dias 1º e 5 na piscina do complexo esportivo de São Januário, no Rio de Janeiro.

Alexandre venceu as provas de 50m, 100m e 200m peito. Ele também conquistou medalhas de prata nos 50m livre e bronze em dois revezamentos, obtendo o melhor índice técnico dentre os competidores da categoria.

“Comecei a nadar aos 14 anos em competições estudantis em Volta Redonda. Já em 1973 e 1974 fui da seleção de natação do Estado do Rio de Janeiro, tendo disputado os Jogos Estudantis Brasileiros (JEBs)”, recorda Alexandre Furtado.

Os bons resultados nas piscinas, no entanto, não evitaram que o experiente nadador se distanciasse por um período das piscinas. “Em 2005, porém, voltei a treinar, tendo participado de competições locais”, recorda. Como prevaleceu o espírito competitivo, Alexandre então resolveu retornar ao circuito.

“A partir de 2006 até o ano de 2011, buscando competições maiores, iniciei a participação no Circuito Estadual de Natação Master, no Rio de Janeiro, e, no último ano, competi no meu primeiro Campeonato Sul Americano, o qual foi sediado no Rio de Janeiro no complexo Júlio Delamare, no Maracanã. Obtive medalha de ouro na prova de 100m peito, prata nos 50m peito e 50m borboleta e bronze nos 200m peito na categoria disputada”, contou.

O desempenho nas águas, mais uma vez, fizeram Alexandre Furtado a buscar novamente desafios. “Tendo em vista os bons resultados obtidos nas competições, a partir de 2012 passei a competir junto ao Circuito Brasileiro de Masters de Natação promovido pela Associação Brasileira de Masters de Natação (ABMN)”, explicou.

Mais uma vez ele não decepcionou. Resultado? O volta-redondense conquistou a primeira colocação em pelo menos uma prova em cada uma das competições em que participou. “No mesmo ano, competi no meu segundo campeonato Sul Americano, em Manaus, nadando em piscina curta de 25m, tendo obtido medalha de prata nos 200m peito e bronze nos 50m peito”, detalhou.

Nos anos posteriores, 2014, 2015 e 2018, ele recebeu troféus de melhor atleta em provas longas acima de 200m e de provas curtas de 50m e 100m na categoria máster. Alexandre Furtado já no próximo ano, na tentativa de manter a hegemonia.