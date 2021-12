Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam, na quarta-feira (dia 22), dois homens e apreenderam um adolescente envolvidos no homicídio e ocultação de cadáver de Luís Otávio Barbosa.

Os agentes iniciaram as investigações e ouviram parentes da vítima, que indicaram as últimas pessoas que tiveram contato com Luís antes do desaparecimento. Durante as diligências, os policiais verificaram que imagens de câmeras de uma boate, em Barra Mansa, mostravam a vítima entrando em um veículo, que pertence a um dos suspeitos.

Com base nessa informação, os investigadores descobriram que havia um relacionamento amoroso entre o dono do carro e a ex-mulher de Luís. A partir dos dados coletados e indícios de autoria, a 90ª DP representou pela prisão temporária de um dos suspeitos. Após ser preso, ele confessou ter matado a vítima, com apoio de mais duas pessoas.