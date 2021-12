“Mesmo com a ausência do Renan, demos continuidade ao projeto, pois, com certeza, esse é o desejo dele”. A frase de Gabrielle Bordon Martins, 28 anos, reflete o espírito de solidariedade em prol de uma causa que há cinco anos ajuda dezenas de famílias carentes da cidade de Resende.

Em novembro, o jornalista Renan Ferreira, 28 anos, sofreu um grave acidente na via Dutra, altura de Barra Mansa, e desde então está internado na Santa Casa. E mesmo com o afastamento de um de seus idealizadores, o projeto entre amigos denominado ‘Rolê Solidário’, seguiu em frente e no último dia 19 foi às comunidades levar doações.

Este ano, o ‘Rolê Solidário’ teve como meta arrecadar alimentos e brinquedos. As doações foram feitas por meio de cesta básica, pacotes individuais de alimentos não perecíveis ou qualquer valor em dinheiro. “Apesar dessa situação delicada, encontramos forças para seguir, pois algumas semanas antes do acidente, no dia 12 de novembro, ele iniciou os preparativos da ação de 2021, através de uma mensagem no grupo”, explicou Gabrielle.

No total, 35 famílias do bairro Jardim Manchete receberam cesta básica e 120 crianças foram presenteadas com brinquedos. A ação teve ainda distribuição de cachorro-quente, algodão doce e pipoca.

Edições

Todas as edições do projeto percorrer bairros de Resende, cidade onde os integrantes do ‘Rolê Solidário’ residem. O primeiro evento aconteceu 2016, na praça da Baixada Olaria. No segundo ano, o bairro Vicentina foi contemplado. Já no ano seguinte, aconteceu nas proximidades do supermercado Atacadão. Em 2020, devido à pandemia, a entrega ocorreu via drive-thru, no bairro Jardim do Sol.

Acidente

O jornalista Renan Ferreira segue em recuperação na Santa Casa de Barra Mansa. Ele foi vítima de um acidente na noite do dia 17 de novembro, na altura do km 286 da via Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pelo jovem bateu em uma capivara, perdeu o controle da direção e capotou até colidir com uma árvore. O animal morreu na hora.

Renan foi socorrido por uma equipe médica da concessionária que administra a rodovia, sendo levado à Santa Casa em estado grave. Ele, que integrou a equipe da secretaria de Comunicação da prefeitura de Volta Redonda durante o mandato do ex-prefeito Samuca Silva (Podemos), atualmente é assessor da CBSI (Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura), que presta serviços à CSN.