Entre crimes dolosos (com intenção) e culposos (quando não há intenção), as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Itatiaia, Rio Claro, Pinheiral, Piraí e Porto Real têm 422 inquéritos sobre mortes de crianças e adolescentes ainda tramitando nas delegacias de polícia. Os dados foram apresentados pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e levantados a partir de um levantamento feito de ocorrências registradas na Secretaria de Polícia Civil e no Instituto de Segurança Pública desde o ano 2000.

A pesquisa mostra que Barra Mansa, com 75 casos, tem a menor média de tempo para resolução do inquérito, com 36 dias. Já o município de Piraí tem a maior média, com 3.061 dias e oito casos registrados.

Volta Redonda figura na décima posição no estado, com 137 casos. Resende, com 105 casos, e Barra Mansa estão entre as vinte cidades com maior número de inquéritos.

No estado

Em todo o estado do Rio de Janeiro, são 9.542 casos de homicídios de pessoas de 0 a 17 anos cujas investigações estão em aberto, 79,5% (7.585 de 9.542) são crimes dolosos e 20,5% (1.957 de 9.542), culposos. A cidade do Rio de Janeiro concentra 34,5% do total de casos (3.298 de 9.542 ocorrências).

No conjunto geral de crimes dolosos praticados contra crianças e adolescentes, entre 2000 e 2021, os mais representativos são os homicídios consumados ou tentados provocados por projétil de arma de fogo, que correspondem a 62,5% dos crimes dolosos (4.743 de 7.585) e 50% do total (4.743 de 9.542), seguidos dos homicídios relacionados à atividade policial (intervenção policial, oposição à intervenção policial e autos de resistência), que juntos representam 10,7% dos crimes dolosos (811 de 7.585) e 8,5% do total (811 de 9.542).

Sobre os crimes culposos em aberto neste período, a maioria está relacionada com meios de transporte: acidentes de trânsito, colisão com ponto fixo, queda de interior de veículo, queda de composição ferroviária, capotagem, colisão do veículo, atropelamento e atropelamento ferroviário que, juntos, representam aproximadamente 72% dos crimes culposos (1.409 de 1.957). Além desses eventos relacionados a carros e trens, há mortes provocadas por queda da própria altura e projétil de arma de fogo.